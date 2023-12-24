Ученики школы-интерната из Шатуры побывали на экскурсии в офисе «Радиосити»

В подмосковной Шатуре в рамках экскурсии в офис «Радиосити» ученики школы-интерната смогли погрузиться в мир радиовещания. Они увидели студию записи, где профессиональные дикторы и звукооператоры создают эфир.

Отмечается, что детям рассказали о различных профессиях на радио: журналистах, редакторах новостей, продюсерах программ и о других специалистах, которые делают эфир интересным и информативным для слушателей.

«Вместе с работниками радио дети записали поздравительное новогоднее стихотворение для эфира в Новогоднюю ночь. Все они усердно работали над каждой строчкой стихотворения, чтобы передать слушателям новогоднее настроение», — рассказала помощник генерального директора Екатерина Пырх.

Встреча с миром радио оставила яркий след в сердцах ребят. Они поняли, что это не только звук и музыка, но и команда единомышленников, работающая напрямую со слушателями. И кто знает, возможно, среди этих юных поэтов или будущих журналистов скрываются будущие звезды радиоэфира.