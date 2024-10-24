Ученики Воскресенска будут добираться из деревни в школу на новом автобусе

С октября ученики МОУ «СОШ № 3» в городском округе Воскресенск будут добираться на занятия на новом школьным автобусом.

Современный автобус отличается от предыдущего улучшенными характеристиками и повышенной безопасностью. В салоне установлены комфортабельные сидения, каждое из которых оборудовано ремнями безопасности. Во время поездки школьники надежно пристегнуты к своим местам.

«Новый автобус по сравнению с предыдущим стал более безопасным. Все кресла имеют ремни безопасности, которые удобны детям. Мы понимаем, насколько важно обеспечить безопасность наших учеников, и этот автобус полностью отвечает современным требованиям», — рассказал социальный педагог образовательного учреждения Максим Михайлов.

В будние дни автобус осуществляет три рейса. Маршрут проложен до деревни Глиньково таким образом, чтобы ребята из удаленных районов могли удобно пользоваться транспортом. Школьники, которые живут далеко, особенно благодарны за предоставленную возможность.

Водителю не приходится отвлекаться от управления автобуса во время движения. Он сконцентрирован на том, чтобы безопасно довезти детей от одного пункта в другой. Все организационные вопросы решает сопровождающий. Он следит, чтобы дети были пристегнуты, при необходимости помогает им застегнуть ремни. Сопровождающий также проверяет, чтобы ребята своевременно выходили и не проезжали необходимую остановку.