Учеников в Геленджике заставили против их воли сыграть концерт на кладбище

В курортном Геленджике в Краснодарском крае разгорается нешуточный скандал, причиной которого стал концерт школьного ансамбля народных инструментов Пшадской школы искусств в Архипо-Осиповке, который прошел возле одной из могил на местном кладбище. Об этом сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на рассказ матери одного из учеников.

Отмечается, что инициатором такого странного выступления стала директор ДШИ, что вывезла юных ложкарей в автобусе на кладбище, где, согласно предварительной информации, покоится бывший педагог музыкального учебного заведения.

«Прибыв на место, директор рассадила детский ансамбль вокруг могилы педагога и велела им играть на ложках всю концертную программу — «Веселую кадриль» и «Яблочко». Она мотивировала происходящее данью памяти умершего», — поведала родительница одного из школьников.

Как позже признались дети, их смутило произошедшее, они до сих пор не могут прийти в себя. Тем же родителям, что решили покритиковать поступок директора, последняя посоветовала забрать своих отпрысков из ансамбля, если «не нравится».

Мать ребенка добавила, что юных ложкарей вывезли на кладбище без согласования с родителями. Сейчас они пишут жалобы в краевое управление образования, требуя разобраться в произошедшем.