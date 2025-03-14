Ученица шатурской школы №2 победила во Всероссийском конкурсе «Государство – это мы»

Всероссийский открытый интеллектуально-творческий конкурс прошел на базе Президентской Академии РАНХиГС. В нем приняли участие более 4 тыс. школьников, которые представляли 89 регионов РФ. Конкурс проходил на протяжении 2024-2025 учебного года. Участники выполняли различные задания, во время которых им предстояло показать уровень знаний в сфере обществознания, истории, экономики, права и политологии.

Конкурс проходил в несколько этапов. В рамках отборочного тура школьники решали тест в режиме онлайн и презентовали видеовизитку на тему: «Государство в наших руках: как молодежь меняет страну?». Эксперты определили, кто из ребят справился с заданием лучше остальных. Именно этим школьникам предложили принять участие во втором этапе конкурса. Школьники решали тестовое задание и отвечали на открытые вопросы.

В финале оказались более 200 учеников 9-11 классов. Победителями стали 14 старшеклассников, в числе которых — Виталия Ивашкина. Победа в конкурсе принесла шатурской школьнице семь дополнительных баллов к ЕГЭ, которыми она сможет воспользоваться при подаче документов на обучение по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в Президентской Академии РАНХиГС (по образовательной программе подготовки бакалавриата).