Британский ученый предложил сбить летящий к Земле астероид ядерным оружием

Траектория полета астероида YR4 может угрожать столкновением с Землей, и ситуацию можно исправить с помощью ядерного оружия. Такое мнение высказал ученый Уайтхаус, астроном из Великобритании. Его точку зрения привел телеграм-канал РИА Новости.

По мнению эксперта, астероид YR4 в текущей ситуации единственное небесное тело, которое может столкнуться с Землей. Шанс на это выше, чем 1%. Его диаметр превышает 90 метров, и по этой причине он грозит катастрофическими последствиями при попадании в крупный населенный пункт. Для того, чтобы полностью обезопасить планету, можно применить ядерное оружие, и в таком случае траектория движения астероида изменится. После этого он перестанет угрожать Земле.

Ранее сообщалось, что в Китае начали подготовку к возможному столкновению астероида YR4 с Землей в 2032 году. Вероятность этого, по данным НАСА, выросла с 1% до 2,3%. В КНР приступили к созданию инициативной группы ученых, которая займется планетарной обороной.