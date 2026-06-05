Ученые год наблюдали за 646 пожилыми пациентами и нашли связь соли с обострениями

Ученые наблюдали за 646 пациентами старше 60 лет, которые уже перенесли хотя бы одно обострение ХОБЛ. Участников разделили на группы с высоким и низким уровнем потребления соли и в течение года отслеживали состояние их легких, дыхательную функцию и частоту госпитализаций. Выяснилось, что у тех, кто потреблял много соли, обострения случались чаще, снижалась легочная функция и насыщение крови кислородом, рос уровень углекислого газа в крови, а сами госпитализации длились дольше и чаще требовали пребывания в отделении интенсивной терапии.

Авторы исследования подчеркивают, что контроль за потреблением соли способен стать важной частью профилактики осложнений у пожилых пациентов с ХОБЛ. Даже привычные продукты, как оказалось, могут оказывать скрытое негативное влияние на здоровье легких и усугублять течение хронических заболеваний.