Ученые из Нижнего Новгорода открыли способ зарядки телефона от тепла рук

Нижегородские ученые разработали специальную термоэлектрическую пленку, состоящую из кремния, хрома, марганца и железа, которая позволяет заряжать смартфон. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что данную пленку помещают в спецпечь, внутренняя температура которой до 1,8 тыс. °С. После чего пленку наносят лазером на подложку с низкой теплопроводностью из стекла, слюды или сапфира.

Уточняется, что эффект для зарядки телефонов первых образцов пленки составляет максимум 3%, полный образец устройства планируется создать в течение пяти-семи лет.