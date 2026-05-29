Ученые из Университета Монаша связали перепады давления с ухудшением работы мозга

Специалисты из австралийского Университета Монаша выяснили, что регулярные колебания артериального давления в течение 24 часов негативно влияют на когнитивные функции человека. Согласно материалу в журнале Medical Xpress, такие перепады способны вызвать структурные изменения в головном мозге и повысить вероятность развития деменции, пишет Газета.ру.

В научном эксперименте приняли участие 225 граждан Австралии в возрастной категории от 55 до 80 лет. В течение суток показатели их давления непрерывно фиксировались медицинскими мониторами. Сотрудники Института Тернера по изучению мозга и психического здоровья определили, что значительная вариабельность параметров ухудшает память, процессы планирования и решения повседневных задач. Кроме того, высокое среднее суточное давление коррелирует с признаками поражения сосудов, повреждением трактов белого вещества и сбоями в работе гематоэнцефалического барьера.

Как отметила первый автор исследования Мейделин Гибсон, обусловленные давлением трансформации в тканях могут запускаться задолго до манифестации очевидных проблем с мышлением. Даже умеренное отклонение показателей эквивалентно примерно семи годам естественного старения органа. По мнению руководителя проекта профессора Мэтью Пейса, стандартное однократное измерение давления на приеме у кардиолога или терапевта не отражает реальное состояние пациента, поскольку этот параметр динамично меняется днем и ночью. Специалисты добавили, что наиболее эффективным периодом для терапевтического вмешательства является средний возраст, однако способность контроля давления вспять обращать структурные изменения пока полностью не доказана.