Ученые МФТИ в Долгопрудном разрабатывают онлайн-систему медицинской реабилитации

Разработчики из Физтеха предложили технологическое решение, которое сделает качественную медицинскую реабилитацию более доступной для реализации в домашних условиях.

«Специализированный софт способен определять движения пациента, распознавать ошибки в выполнении упражнений и корректировать их, адаптировать нагрузку, а также собирать и передавать данные пациента врачу восстановительной медицины», — пояснил руководитель проекта по созданию дистанционной системы реабилитации, магистрант ФБМФ МФТИ Андрей Березовский.

Андрей Березовский рассказал о дефиците кадров в российских реабилитационных центрах. Еще одна проблема — специализированные центры преимущественно расположены в отдаленных районах городов. Однако даже при близком расположении пациенты сталкиваются со сложностями. В сложившихся условиях стало ясно, что человек должен получать квалифицированную помощь без привязки к какой-либо локации.

«Согласно статистике ВОЗ, патологическими состояниями, при которых может быть показана реабилитация, страдает порядка 2,4 млрд человек в мире. Речь идет не только о случаях, когда специализированное сопровождение необходимо после травмы или хирургической операции, а также в силу возрастного снижения функциональных возможностей организма человека и бремени хронических заболеваний. Что касается востребованности услуг медицинской реабилитации именно в России, то она также высокая. Однако этот вид медицинских услуг доступен далеко не всем», — отметил Андрей Березовский.

Разработчики предложили следующий сценарий применения онлайн-системы медицинской реабилитации. Пациент устанавливает на персональное устройство приложение. Затем создает учетную запись и выбирает из предложенного списка закрепленного за собой врача-реабилитолога. Следующий этап — подтверждение личности, после которого открывается перечень упражнений. Комплекс составляется доктором в индивидуальном порядке для каждого человека. Пациент выполняет упражнения. Система в реальном времени корректирует его движения и при необходимости оповещает об ошибке. Итоги занятия видны пациенту и его лечащему врачу.

Для реализации данного проекта разработчики из МФТИ объединились с представителями ведущих учреждений здравоохранения России. Кроме помощи пациентам, проект направлен на разгрузку специалистов. В их обязанности войдет разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей и контроль выполнения. На поздних стадиях реабилитации онлайн-система сможет полностью заменить врача.