Ученые нашли порог счастья, ниже которого жизнь укорачивается быстрее

Ученые из Румынии и Пакистана определили минимальный уровень субъективного счастья, при котором оно начинает положительно влиять на продолжительность жизни. Исследование охватило данные из 123 стран за период с 2006 по 2021 год, сообщает Naked-Science .

Согласно публикации в журнале Frontiers in Medicine, нижний порог благотворного влияния составляет 2,7 балла по шкале Life Ladder («Лестница Кантрила»), где 0 означает «худшую жизнь», а 10 — «лучшую».

Выяснилось, что каждый процент увеличения уровня счастья выше отметки 2,7 связан со снижением смертности от неинфекционных заболеваний, таких как рак, диабет, астма и сердечно-сосудистые патологии, на 0,43%.

В странах, где показатель счастья не достигает 2,7 балла, даже его рост не отражается на статистике смертности. При этом государства с высокими значениями обычно имеют развитую систему здравоохранения и социальную поддержку.

Средний уровень счастья среди всех стран составил 5,45 балла. Авторы исследования подчеркнули, что эмоциональное благополучие населения должно рассматриваться как важный фактор при формировании государственной политики в области здравоохранения.

