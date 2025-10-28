Ученые нашли редкий тиф в телах солдат Наполеона и объяснили катастрофу армии

Французские палеогенетики изучили останки 13 солдат армии Наполеона, погибших во время отступления из России в 1812 году, и выявили следы крайне редкой формы возвратного тифа. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology, передает progorod59 .

Шесть из 13 солдат оказались заражены паратифом, или возвратным тифом. ДНК бактерий Borrelia recurrentis, выделенная из костей двух человек, совпала с древними штаммами, известными в Англии времен железного века.

Ранее историки полагали, что главными инфекциями среди французских войск были сыпной тиф и окопная лихорадка. Новые данные показывают, что спектр болезней был значительно шире, а солдаты, ослабленные холодом и голодом, не могли противостоять даже менее опасным инфекциям.

Ученые считают, что выявленные болезни существенно повлияли на массовую гибель армии. Из примерно 600 тыс. солдат, перешедших границу Российской империи летом 1812 года, к зиме выжило лишь небольшое число.

Ранее ученый пережил остановку сердца и увидел золотой колодец с фигурами.