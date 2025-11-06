Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла обнаружили, что развитие деменции может быть связано не с повреждением нейронов, как считалось ранее, а с активностью астроцитов — вспомогательных клеток мозга. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism, сообщает Газета.ру.

Ученые выяснили, что именно в астроцитах происходит избыточное образование активных форм кислорода (АФК), которые повреждают белки и структуры нервных клеток. В норме эти молекулы поддерживают метаболизм, но при избытке становятся токсичными и провоцируют воспаление.

Для проверки гипотезы исследователи использовали соединение S3QEL, которое подавляет выработку АФК. Оказалось, что при его применении нейроны сохраняют целостность и меньше подвергаются воспалительным процессам — но только в присутствии астроцитов, что подтвердило их ключевую роль.

Эксперименты на мышах с лобно-височной деменцией показали, что S3QEL снижает активность астроцитов, уменьшает воспаление и предотвращает накопление токсичных белков. Даже при позднем начале терапии наблюдалось улучшение состояния и увеличение продолжительности жизни животных.

Авторы исследования считают, что соединение S3QEL может стать основой нового подхода к лечению нейродегенеративных заболеваний. Однако для клинического применения необходимы дальнейшие испытания на людях.

