Ученые нашли запрещенные токсины даже в снегах Альп: как старые материалы продолжают травить Европу

Запрещенные более 20 лет назад огнезащитные вещества — полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) — по-прежнему загрязняют почву, осадки и воздух по всей Европе. Об этом говорится в систематическом обзоре, опубликованном в журнале Environmental Research. Ученые отмечают: главную тревогу вызывает способность этих соединений накапливаться в помещениях и пищевых цепях, а значит — воздействовать на человека.

ПБДЭ активно использовали в строительных материалах, электронике, мебели, текстиле и автомобилях из-за их огнезащитных свойств. Однако в 1990-х годах выяснилось, что они накапливаются в природе и в человеческом организме. Исследования в Швеции обнаружили ПБДЭ в грудном молоке, а в США — еще более высокие концентрации. Это привело к запрету соединений в большинстве стран в начале 2000-х, а Евросоюз начал ограничивать их применение с 2004 года.

Авторы новой работы изучили 181 рецензированное исследование о загрязнении ПБДЭ в Европе. Результаты оказались неутешительными: вещества находят повсюду — от офисов в Испании до снежных покровов в отдаленных районах Словакии. Ведущий автор Халед Абасс из Университета Шарджи в ОАЭ подчеркнул, что прошлые решения о химикатах продолжают влиять на нынешнее и будущее воздействие, поэтому ПБДЭ — не просто загрязнители прошлого, а активные компоненты окружающей среды.

Самые высокие концентрации фиксируются в промышленных зонах, городах, на свалках и заводах. В воздухе и почве доминируют соединения BDE-47 и BDE-99, тогда как в отложениях и осадке сточных вод чаще встречается BDE-209. Часть исследований указывает на снижение концентраций в воздухе и почве после введения запретов, однако старые материалы — мебель, техника, переработанные продукты, свалки и загрязненные водоемы — продолжают выделять эти вещества.

Абасс предупредил, что распространение экономики замкнутого цикла — продажа подержанных вещей, переработка, повторное использование отходов — может непреднамеренно вернуть старые химикаты в современные производственные цепочки, если не контролировать их содержание.