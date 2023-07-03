Ученые назвали фатальные для человечества последствия ядерной войны между Россией и США

Вооруженное ядерное противостояние между США и Российской Федерацией, если таковое произойдет, грозит невиданными доселе человеческими потерями по всей планете. На это указали специалисты института Future of Life.

Как отметили ученые в видео на своем YouTube-канале, ядерная война США и РФ унесет жизни более пяти миллиардов человек. И это по самым заниженным подсчетам, уверяют эксперты. Основной причиной сокращения населения Земли станет не столько ядерные взрывы, сколько смерти от голода.

«Последние научные исследования свидетельствуют, что более пяти миллиардов человек могут погибнуть от голода, включая около 99 процентов населения Америки, Европы, России и Китая», — рассказали эксперты.

Ученые также указали схему развития событий на случай ядерной войны двух сверхдержав. Удар одной страны тут же вызовет ответную реакцию. В частности, сначала будут выведены из строя вся электроника и энергосети. После чего удары будут наноситься по военным объектам, в первую очередь ядерным.

Эксперты отдельно подчеркнули, что чем больше людей будет знать о неминуемых последствиях ядерной войны, вне зависимости от того кто с кем будет воевать, тем меньше вероятность того, что указанный фатальный для человечества конфликт случится.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оказавшееся каким-то странным образом у власти в Европе и за океаном новое поколение политиков совершенно не отдает себе отчет в том, что творит. Он счел это новое поколение дегенератами.