Ученые назвали пять скрытых симптомов рака желудка: поражают после 30 лет

Рак желудка занимает четвертое место в мире по распространенности и второе по летальности. В России ежегодно фиксируют до 38 тысяч новых случаев, причем мужчины болеют в полтора раза чаще. Средний возраст пациентов — от 30 до 45 лет. Эксперты Пермского политеха рассказали о неочевидных симптомах и методах диагностики, пишет RT.

Профессор Нина Вишневская пояснила, что болезнь часто выявляют на поздних стадиях. На первой стадии излечимы девять из десяти пациентов, но половину случаев диагностируют на третьей-четвертой, где выживаемость не превышает 30 процентов. Основная форма опухоли — аденокарцинома. Самый агрессивный вид — перстневидноклеточный рак, устойчивый к терапии и связанный с наследственными мутациями.

Главная причина заболевания — бактерия Helicobacter pylori, разрушающая защитную слизь и вызывающая хроническое воспаление. В группе риска люди со второй группой крови, избыточным весом, курильщики, а также пациенты с язвой и полипами более 2 сантиметров.

Доцент Сергей Солодников обратил внимание на ранние сигналы организма. Первые признаки легко спутать с усталостью или гастритом: неясные боли, изжога, слабость, изменение вкусов. Насторожить должны быстрое насыщение, отвращение к любимым блюдам (особенно мясу), упадок сил, чувство тяжести после еды.

Диагностировать рак на ранней стадии помогает гастроскопия с забором ткани. Для профилактики эксперты советуют лечить хеликобактериоз, контролировать предраковые заболевания и после 45 лет регулярно проходить обследование.

Что касается питания, риск повышают переработанное мясо, красное мясо, соленья и алкоголь. Снижают риск овощи, фрукты, рыба, цитрусовые и продукты с клетчаткой.