Ученые назвали точную дату, когда ждать следующий геоудар

Ученые спрогнозировали новое солнечное событие на среду. Группа пятен накопит энергию за три дня и войдет в зону влияния на Землю. Об этом пишет Газета.ру.

Прогноз построен на трехсуточном цикле между событиями

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук поделилась прогнозом в своем Telegram-канале. Специалисты пришли к выводу, что следующая мощная вспышка произойдет 13 мая. Такой расчет основан на временном интервале между событиями 7 и 10 мая. Именно трех суток, по данным ученых, достаточно данной группе пятен для накопления необходимого объема энергии.

Область пятен скоро окажется в зоне влияния на Землю

В лаборатории пояснили, что к указанной дате область, перемещающаяся от края солнечного диска к его центру, войдет в зону, откуда воздействие на нашу планету становится максимальным. Это усиливает интерес специалистов к предстоящему явлению.

На этой неделе уже фиксировали несколько бурь

В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, Землю уже накрывали магнитные бури. Их интенсивность оценивалась как умеренная. А 10 мая произошла вспышка предпоследнего класса мощности с индексом M5.7. Ее зафиксировали в области 4436, которая вышла с обратной стороны Солнца.