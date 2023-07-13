Ученые обнаружили опасный для мозга планктон в российских водах

Отечественные ученые нашли вблизи Владивостока микроводоросли псеводницший, выделяющие домоевую кислоту, являющуюся токсичной. Токсин может попасть в организмы любителей деликатесов из морей и океанов. Водоросли были обнаружены в неопасных количествах, но специалисты видят тенденцию к увеличению их количества из-за повышения температуры в океане. О находке сообщили «Известия» .

Ученые проводили исследование в Японском море, когда нашли диатомовые водоросли, являющиеся распространенной группой фитопланктона. Эти водоросли ответственны за произведение кислорода и составляют большую часть биологической массы океана.

Токсичное вещество, выделяемое водорослями, может воздействовать на нервные рецепторы в человеческом организме, провоцируя возникновение различных расстройств. Отмечается, что в Уссурийском заливе и заливе Петра Великого есть много мест, где разводятся и перерабатываются морские культуры. Появление токсинов в подобных местах несет риск для местного населения.