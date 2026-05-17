Ученые Оксфорда связали доминирование праворукости у людей с прямохождением

Примерно 90% населения Земли предпочитают использовать правую руку. Данный статистический показатель настолько привычен, что редко воспринимается как научная загадка, однако в рамках эволюционной биологии он выглядит уникально, ведь ни один другой вид приматов не имеет подобного выраженного перекоса. Свежая научная работа, опубликованная в журнале PLOS Biology международным коллективом ученых из Оксфорда и Университета Рединга, предлагает принципиально новый взгляд на эту проблему. По мнению исследователей, первопричина кроется в переходе наших предков к прямохождению и сопутствующем росте объема головного мозга.

Масштабный анализ поведения приматов

Исторически ученые пытались обосновать преобладание правшей через развитие орудийной деятельности, социальные особенности, генетику или культурное давление, но ни одна концепция не давала исчерпывающего ответа. Для проверки всех существующих теорий специалисты провели масштабное моделирование с использованием эволюционных статистических методов. В рамках эксперимента были проанализированы поведенческие паттерны более чем 2000 особей, представляющих 41 вид современных приматов. Изначально человек полностью выбивался из общих зоологических закономерностей, демонстрируя аномально высокий уровень праворукости.

Прямохождение и перестройка полушарий мозга

Ситуация кардинально изменилась, когда эксперты внедрили в математическую модель 2 фундаментальных эволюционных параметра — бипедализм (хождение на двух ногах) и увеличение массы мозга. Освобождение верхних конечностей от функции опоры и передвижения создало мощное эволюционное давление. Руки превратились в инструмент для выполнения точнейших манипуляций, что потребовало жесткой специализации полушарий. После учета этих факторов показатели человека перестали быть аномалией и гармонично вписались в общую эволюционную цепочку приматов. Праворукость оказалась закономерным побочным продуктом вертикальной осанки.

Хронология закрепления эволюционного признака

Разработанные модели позволили детально воссоздать этапы развития моторной асимметрии у вымерших предков человека. У ранних гомининов, включая австралопитеков, выраженного разделения еще не наблюдалось. Заметный сдвиг в сторону правой руки начался у первых представителей рода Homo и достиг высокой степени у неандертальцев. В итоге современный Homo sapiens закрепил этот показатель на уровне 90%. При этом ученые отмечают, что у тупиковых ветвей с меньшим объемом мозга и специфической походкой, таких как Homo floresiensis, асимметрия оставалась слабовыраженной.

Причины сохранения леворукости в популяции

Важным аспектом работы стало объяснение того, почему эволюция за миллионы лет не искоренила леворукость полностью. Специалисты связывают это с балансом социальных интересов. Если праворукость дает серьезные преимущества при кооперации, совместном труде и общественной синхронизации, то леворукость обеспечивает эффект внезапности и превосходство в ситуациях прямого физического конфликта и конкуренции. Подобный паритет делает присутствие небольшого процента левшей в популяции эволюционно стабильным и необходимым фактором для выживания вида.