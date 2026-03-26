Ученые ошиблись: пушистая героиня из Подмосковья доказала, что кошки умеют любить

Жители микрорайона Приокск стали свидетелями истории, которая заставляет усомниться в устоявшихся представлениях о кошачьем характере. Пушистая обитательница одного из домов уже больше семи дней не покидает пост у подъезда, терпеливо дожидаясь возвращения своих людей, пишет REGIONS .

Обеспокоенные очевидцы разместили в местных пабликах объявление с фотографией животного, пытаясь отыскать владельцев. Автор публикации рассказал, что кошка приходит на одно и то же место и практически не уходит, словно надеясь, что дверь вот-вот откроется.

Эта ситуация выглядит особенно необычно на фоне заявлений специалистов о природе кошачьей привязанности. Ветеринарный врач Анна Морозова, комментируя происходящее, пояснила, что долгое время считалось, будто кошки остаются верны лишь тем, кто их кормит. Однако поведение ступинской героини демонстрирует иной тип отношений, основанный на глубокой эмоциональной связи с конкретными людьми, а не на инстинктах.

В отличие от знаменитого пса Хатико, встречавшего хозяина на вокзале, эта кошка выбрала точкой ожидания подъезд. Местные жители надеются, что история завершится благополучно и потерявшаяся любимица воссоединится с семьей, а пока она продолжает терпеливо нести свой верный пост.