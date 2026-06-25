Ученые открыли загадочный рентгеновский взрыв нового типа: «Проба Эйнштейна» зафиксировала уникальное событие

В феврале 2026 года международная сеть астрофизических обсерваторий зафиксировала уникальное рентгеновское событие, обозначенное как EP250702a. Первоначально гамма-телескоп Fermi классифицировал его как обычный гамма-всплеск. Однако данные, полученные китайским орбитальным телескопом «Проба Эйнштейна» (Einstein Probe), выявили неожиданные результаты: рентгеновское излучение предшествовало гамма-всплеску. Это явление настолько редкое, что ученые предложили новый сценарий, объясняющий его природу — приливное разрушение белого карлика промежуточной черной дырой.

Что такое «Проба Эйнштейна»

Телескоп «Проба Эйнштейна» — совместный проект Китайской академии наук, Европейского космического агентства и Института Макса Планка, запущенный в январе 2024 года. Он предназначен для мониторинга мягкого рентгеновского излучения в диапазоне энергий 0,5–4 кэВ, оснащен широким полем зрения и высокой чувствительностью. На борту установлены два инструмента: широкоугольный телескоп WXT и следящий телескоп FXT. С момента запуска зарегистрированы сотни новых рентгеновских событий, включая звездные вспышки, взрывы сверхновых и столкновения компактных объектов.

Почему EP250702a вызвал интерес

Событие EP250702a привлекло внимание научного сообщества по нескольким причинам. Рентгеновское излучение предшествовало гамма-всплеску, что нетипично для данного типа событий. Форма кривой блеска не соответствовала характеристикам ни коротких гамма-всплесков (связанных со слиянием нейтронных звезд), ни длинных (обусловленных коллапсом массивной звезды). Длительные наблюдения позволили выдвинуть гипотезу о приливном разрушении белого карлика промежуточной черной дырой, масса которых варьируется от нескольких сотен до миллионов солнечных масс. Эти объекты остаются малоизученными, и обнаружение EP250702a может стать важным подтверждением их существования.

Что еще открыла «Проба Эйнштейна»

За два года работы телескоп внес значительный вклад в астрофизику. Выявлены быстрые рентгеновские транзиенты (FXT) — мощные вспышки длительностью от минут до часов, природа которых пока неизвестна. Обнаружен первый FXT в галактике с красным смещением z=4.9, что делает его одним из самых удаленных объектов данного типа в рентгеновском диапазоне. Выявлены новые системы двойных нейтронных звезд в Млечном Пути. В июне 2026 года миссия телескопа была продлена до 2032 года.