Ученые пересмотрели механизм заражения гриппом: H1N1 и H3N2 ведут себя по-разному

Исследователи Медицинского колледжа Ларнера при Университете Вермонта обнаружили, что распространенные штаммы гриппа — H1N1 и H3N2 — используют разные механизмы для проникновения в клетки легких. Результаты опубликованы в журнале The Journal of Virology.

Как пояснили ученые, для заражения вирусам необходимы определенные белки-помощники. При их отсутствии инфицирование становится невозможным. Ключевую роль играет белок Rab11B, причем его дефекты у двух типов вируса различаются. С помощью методов обратной генетики специалисты изучили вирусы, выделенные у пациентов с гриппом в 2022 году, и выяснили, что общепринятая модель проникновения была ошибочной.

Эмили Брюс пояснила, что раньше считалось, будто все штаммы гриппа проникают в клетки одинаково, но новое исследование это опровергло. По ее словам, для H1N1 и H3N2 требуются разные белки.

Открытие имеет большое значение для разработки новых лекарств, которые смогут блокировать уникальные механизмы проникновения каждого типа вируса. Современные методы диагностики не различают H1N1 и H3N2, поэтому лечение проводится одинаковыми препаратами. Брюс выразила надежду, что результаты помогут создать новые стратегии лечения и профилактики гриппа.