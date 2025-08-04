Ученые подтвердили массовую гибель лососей из-за жары на Сахалине

Предполагается, что причиной массовой гибели лосося в реке Тихой на Сахалине стала аномально высокая температура воздуха. Ранее очевидец сообщал о возможном заморе рыбы, и эта информация была подтверждена научными исследованиями. Сотрудники учреждения «Главрыбвода» обнаружили большое количество мертвой рыбы, и по состоянию на 30 июля было учтено около 2500 погибших особей.

Как передает портал АСТВ, ссылаясь на данные СахНИРО, вероятной причиной этого события стал «комплекс неблагоприятных факторов, связанных с необычно жаркой погодой в регионе». Это привело к значительному повышению температуры воды в реке, резкому снижению ее уровня и критическому уменьшению концентрации растворенного кислорода.

В институте также отметили, что для тихоокеанских лососей, в частности горбуши, характерна гибель всех особей после нереста, что является естественной частью жизненного цикла этого вида. Необычайно высокая температура воздуха оказывает прямое воздействие на температуру воды в реках.

Повышение температуры воды негативно влияет на лосося, особенно во время нерестовой миграции и в местах нереста, по нескольким причинам: уменьшение растворимости кислорода, ускорение обмена веществ, стресс и ослабление организма, а также увеличение дефицита кислорода.

В СахНИРО отметили, что до происшествия в реке Тихой не было зафиксировано случаев массовой гибели лосося, связанной с недостатком кислорода, в других водоемах Сахалина в этом нерестовом сезоне.

Ранее сообщалось, какая погода станет нормой в Москве уже через пять лет.