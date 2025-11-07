Ученые подтвердили слова Путина о возможности дожить до 150 лет

Ученые нашли научное подтверждение словам президента России Владимира Путина о возможности продлить человеческую жизнь до 150 лет. Как сообщает издание Science Alert, исследователи обнаружили молекулярный механизм, который может повысить эффективность трансплантации органов и снизить риск их отторжения, передают « Актуальные новости ».

Речь идет о белке CEACAM1, который предотвращает воспаление и повреждение тканей при пересадке органов. Обычно во время трансплантации кровоснабжение донорского органа временно прекращается, что вызывает воспалительный процесс после его восстановления. Именно этот этап часто приводит к осложнениям.

Во время экспериментов на лабораторных мышах использование белка позволило значительно улучшить приживаемость пересаженных органов. Аналогичный эффект наблюдался и при исследованиях трансплантатов, непригодных для пересадки человеку.

Ученые считают, что открытие может стать шагом к увеличению продолжительности жизни за счет успешной повторной пересадки органов. Однако специалисты подчеркивают, что применение технологии для борьбы со старением пока невозможно: с возрастом иммунная система ослабевает, а регенерация тканей идет значительно медленнее.

Ранее сообщалось, что на Сахалине мужчина незаконно прописал у себя трех иностранцев.