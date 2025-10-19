Ученые предсказали упадок цивилизации к 2040 году
Yale Journal: прогноз 1972 года о коллапсе человечества ведет к воплощению
Фото: [Фото: istockphoto.com/iiievgeniy]
Человечеству может грозить масштабный кризис уже к 2040 году, если не будут изменены подходы к развитию экономики и потреблению ресурсов. Об этом сообщает издание Yale Journal of Industrial Ecology со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (MIT), проведенное еще в 1972 году, сообщает Science XXI.
В научной работе, основанной на компьютерном моделировании, утверждалось, что бесконтрольный рост промышленности и населения без учета ограниченности природных ресурсов приведет к истощению планеты. По расчетам исследователей, к середине XXI века человечество может столкнуться с дефицитом продовольствия, падением уровня жизни и ухудшением здоровья населения.
Эксперт по устойчивому развитию Гайя Херрингтон из международной сети KPMG спустя десятилетия проверила достоверность модели, применив современные данные. Ее анализ показал, что глобальные тенденции по-прежнему совпадают с негативным сценарием MIT.
Если динамика сохранится, уже к 2040 году возможен экономический спад, сопровождающийся сокращением производства, ухудшением экологии и ростом социальных проблем. Ученые подчеркивают, что предотвратить коллапс еще возможно — для этого миру необходимо перейти к устойчивым формам развития и снизить нагрузку на природные ресурсы.
Ранее ученые предупредили об опасности из-за ускорения вращения Земли.