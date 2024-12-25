Ученые предупредили, что один гамбургер укорачивает жизнь человека на 36 минут

Исследователи Мичиганского университета провели анализ шести тысяч продуктов питания и пришли к выводу, что фастфуд может сокращать продолжительность жизни. При этом хот-дог способен отнять 20 минут, а один гамбургер — целых 36. Врач-эндокринолог Ксения Меркулова в беседе с gazetametro.ru оценила исследование и объяснила нюансы более здорового рациона.

Рафинированный и глубоко переработанный состав делает фастфуд самым опасным продуктом для здоровья человека. Это подтвердили последние американские исследования, где авторы оценили растительный или животный составляющие еды, жиры (растительные или животные). В итоге у ученых получилось определить, как определенная пища влияет на здоровье и на сколько это сокращает человеческую жизнь.

По словам российского врача, исследование и его выводы не новые, но ученые смогли доходчиво объяснить верный подход к питанию, осветили главные проблемы. Медики давно отметили, что главными в рационе человека должны составлять ягоды, бобовые, фрукты, овощи и зерновые, а также продукты с содержанием полезных жиров и белка. Фастфуд опасен тем, что не насыщает, не дает достаточно клетчатки, белка и других элементов.

«К примеру, та же картошка фри, столь любимая многими, чаще всего готовится на масле "не первой свежести", которое используется для жарки многократно. Зачастую это даже не подсолнечное масло в чистом виде, а с высоким содержанием трансжиров – они при частом использовании при высоких температурах увеличивают риски развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний», – объяснила эксперт.

Напомним, что издание The Daily Mail публиковало исследование американских ученых. Согласно их данным, хот-доги и гамбургеры укорачивают жизнь на 20-36 минут, копченое мясо 24 минуты, завтрак с яйцами и бутербродом — на 13,6 минуты. В списке также сладкая газировка, бекон и жирные жареные продукты.

Однако вместе с этим продлевают жизнь более здоровые продукты. Например, орехи на 24 минуты, а фрукты и рыба – на 10 минут. Впрочем, внедрение более полезной пище не поможет, если есть проблемы со здоровьем, плохой режим сна и вредные привычки, которые не позволят увеличить срок жизни.

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