Ученые предупредили о незаметной угрозе от привычной электроники дома

Бытовые электрические приборы способны выделять в воздух ультрамелкие частицы, которые ранее не учитывались при оценке качества воздуха в жилых помещениях. К такому выводу пришли исследователи Пусанского национального университета, пишет progorodsamara.

Результаты работы опубликованы в Journal of Hazardous Materials. Ученые зафиксировали, что тостеры аэрогрили и фены выбрасывают наночастицы размером менее 100 нанометров. Эти частицы не видны глазом и не сопровождаются запахом или дымом, однако способны проникать глубоко в дыхательные пути и достигать легких.

Наибольший уровень загрязнения зафиксирован рядом с тостерами. Концентрация частиц увеличивалась в процессе работы прибора, а также фиксировалась в фоновом режиме. По данным измерений, показатели загрязнения воздуха рядом с включенным тостером сопоставимы с уровнем у оживленных автодорог.

Аэрогрили и фены, особенно оснащенные коллекторными электродвигателями, также оказались источниками ультрамелких частиц. Лабораторный анализ выявил в их составе примеси меди, железа, алюминия и титана. Предполагается, что металлы попадают в воздух из нагревательных элементов и деталей двигателя при нагреве и механическом износе.

Исследователи отмечают, что длительное воздействие таких аэрозолей может повышать нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания.

