«Душа как огород»: может ли верующий прожить жизнь без греха

Настоятель храма Преображения Господня в Кузбассе иерей Роман Анкудинов заявил, что человек не способен прожить жизнь, полностью избежав греха. По его словам, безгрешность недостижима из-за самой природы человека, пишет МК .

Священник отметил, что при этом человек может не позволить греху укорениться в душе. Он сравнил внутренний мир человека с землей, которая после грехопадения требует постоянного ухода и труда.

По мнению иерея, борьбу с грехом необходимо начинать на уровне мыслей. Именно в уме, как подчеркнул Анкудинов, возникает соблазн, который затем может перейти в слова и поступки. Если отвергнуть его на раннем этапе, дальнейшего развития греха можно избежать.

Священник напомнил, что даже святые сталкивались с искушениями, однако умели вовремя распознавать и пресекать их. Такой духовный навык, по его словам, достигается внимательностью к себе и постоянной работой над внутренним состоянием.

В качестве основных средств духовной борьбы иерей назвал молитву, пост и покаяние. Он подчеркнул, что начать путь очищения можно в любой момент, независимо от прошлого опыта. По словам Анкудинова, искреннее стремление к исправлению имеет значение, а духовный труд со временем приносит плоды в виде внутреннего мира и радости.

