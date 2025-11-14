Ученые раскрыли, почему бедность ускоряет риск деменции

Анализ проводился на основании информации более чем о 5 тыс. человек. Участников изучали по 13 модифицируемым факторам риска, среди которых рассматривались низкий уровень образования, злоупотребление алкоголем, ожирение, повышение холестерина, последствия черепно-мозговых травм, нарушения слуха и зрения, сахарный диабет, повышенное давление, курение, депрессия, недостаток физической активности и социальная изоляция.

После учета возраста, пола и принадлежности к различным расовым и этническим группам исследователи разделили людей на шесть категорий дохода — от доходов ниже уровня бедности до значений, превышающих федеральный ориентир в пять раз. Авторы установили, что повышение группы дохода примерно на 100% относительно уровня бедности приводит к снижению вероятности наличия еще одного фактора риска в среднем на 9%. В сегменте с самыми низкими доходами наиболее значимыми факторами оказались нарушения зрения и социальная изоляция. По расчетам специалистов, устранение проблем со зрением могло бы предотвратить до 21% случаев деменции, а ликвидация социальной изоляции — до 20%.

Ведущий автор исследования, профессор Эрик Сталберг из Медицинского колледжа имени Сидни Киммела Университета Томаса Джефферсона, отметил, что люди, живущие за чертой бедности, а также представители исторически малоресурсных групп обладают более выраженным набором модифицируемых рисков. По его словам, выявление наиболее распространенных факторов позволяет направлять меры профилактики точнее — от коррекции нарушений зрения до снижения социальной изоляции.

