Ученые раскрыли редкий механизм отторжения свиной почки после пересадки человеку

В ходе исследований по пересадке генетически модифицированных свиных почек человеку специалисты зафиксировали фактор, ранее не учитываемый при оценке риска отторжения. Как выяснили ученые, реакцию запускают не только иммунные клетки реципиента, но и собственные защитные клетки, присутствующие в пересаживаемом органе. Об этом сообщили в ABC, передает Life .

По словам исследовательской группы, свиные клетки врожденного иммунитета способны активно взаимодействовать с тканями человека, что усложняет стабилизацию пересаженной почки. За последние четыре года в США было выполнено десять подобных операций. Полученные данные позволили совершенствовать подходы к контролю воспаления. Профессор Монтгомери отметил, что специалистам удалось научиться корректировать начало отторжения с помощью комбинированных схем иммуносупрессии, предотвращая стойкое повреждение органа.

Согласно сведениям Национального фонда почек США, пересадки ожидают более 101 000 человек, при этом ежегодно получают почку около 17 000 пациентов. Ксенотрансплантация рассматривается как возможный вариант уменьшения дефицита донорских органов в ближайшие годы.

