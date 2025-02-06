Ученые развеяли миф о феноменальной женской болтливости

В Канаде ученый Маттиас Мель и большая группа исследователей изучили 630 000 аудиозаписей будней мужчин и женщин, чтобы понять, кто на самом деле является самым говорливым. Об этом пишет KP.RU .

В исследовании приняли участие 2197 мужчин и женщин в возрасте от 10 до 94 лет. Каждый день они записывали на диктофон свои будни, а ученые в итоге проанализировали все записи и подсчитали количество слов за сутки.

Самыми ярыми любителями поговорить оказались люди от 25 до 64 лет. Женщины произносили не меньше 21 845 слов в день, а мужчины ограничивались 18 570 словами. Разница составила немногим более 3000 слов. При этом некоторые участники эксперимента мужского пола говорили ровно столько же, сколько женщины.

Ученые считают, что развеяли миф про женскую болтливость, так как результаты оказались похожими.

«Это говорит нам о том, что женщины разговаривают больше мужчин только в определенные моменты жизни. Мы считаем, что здесь играют роль социальные факторы. Если бы значение имела биология, например, какой-то “ген болтливости”, то разница была бы ощутима на уровне молодых женщин. Но мы этого не видиму», — заявил руководитель исследования.

Кроме того, более болтливыми женщины становятся в возрасте от 25 до 64 лет в течение которого они воспитывают детей и внуков. Им просто приходится говорить куда больше мужчин.

Ранее сообщалось, что врач назвал смертельную концентрацию этанола.