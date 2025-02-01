Хирург Умнов назвал смертельную концентрацию этанола

Водка является крепким алкогольным напитком из воды и спирта. Полученная смесь проходит многократную фильтрацию, но все же содержит сивушные масла, оказывающие дополнительное токсическое воздействие на организм. По словам врача-хирурга Александра Умнова, степень негативного воздействия этилового спирта на органы человека зависит от дозы выпитого. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что воздействие этанола приводит к жировому перерождению печени, вследствие чего орган теряет способность разрушать токсины, и развитию цирроза, то есть замене здоровой ткани печени на рубцовую. Кроме того, этиловый спирт нарушает работу отделов головного мозга, а в больших дозах приводит к угнетению дыхательного центра, что грозит летальным исходом.

По мнению медика, при единовременном употреблении большой дозы алкогольного напитка быстро нарастает общая интоксикация организма. Так, если концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови, то летальный исход не исключен.

Он добавил, что регулярное употребление водки полностью истощает организм.

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