Ученые сообщили о начале новой магнитной бури

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о начале третьей магнитной бури за октябрь. По данным ученых, возмущения вызваны потоком плазмы из корональной дыры, передает « Царьград ».

Специалисты Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали третью магнитную бурю в этом месяце. По информации лаборатории солнечной астрономии, 18 октября Земля вошла в поток плазмы, исходящий из корональной дыры на Солнце. Это привело к усилению солнечного ветра и возмущению магнитного поля планеты.

Ученые уточнили, что текущая буря была спрогнозирована заранее, еще накануне, после анализа данных спутниковых наблюдений. Предыдущие всплески геомагнитной активности отмечались с 1 по 3 октября и 12 октября.

По оценке специалистов, геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться в понедельник, к середине дня. После этого ожидается период спокойствия без значительных солнечных выбросов.

Астрономы отметили, что подобные явления могут влиять на работу спутниковой связи, навигационных систем и самочувствие метеозависимых людей. При этом сильных сбоев или опасных последствий для инфраструктуры не прогнозируется.

