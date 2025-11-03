Ученые создали генетическую базу, помогающую предсказать инфаркт за годы до риска

Международная команда исследователей из Питтсбургского университета создала базу данных генетических вариантов, влияющих на уровень липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина. Работа опубликована в журнале Science, передает Новосвят .

В ходе исследования ученые изучили около 17 тыс. мутаций, связанных с генами рецепторов ЛПНП, и впервые систематизировали их влияние на механизмы регуляции холестерина в организме.

Разработанная система позволяет прогнозировать риск инфаркта и инсульта за несколько лет до появления признаков заболевания, включая ситуации, когда показатели холестерина находятся в пределах нормы. По расчетам авторов, применение новой методики может повысить выявление наследственных нарушений обмена холестерина в 10 раз.

Дополнительно исследователи обнаружили, что липопротеины очень низкой плотности способны снижать эффективность работы рецепторов ЛПНП.

Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.