Более 3 тыс. российских семей остались без жилья из-за мошеннических схем с пенсионерами-продавцами

ВГТРК: в России более 3 тыс. семей лишились жилья из-за «скам-пенсионеров»
Фото: [В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф]
Массовая мошенническая схема с участием пенсионеров-продавцов лишила около 3 тыс. российских семей жилья и денег, выяснили журналисты ВГТРК.
Покупатели, доверяя пожилым продавцам, заключали сделки купли-продажи, которые впоследствии были отменены судом. Вернуть деньги невозможно из-за заранее обнуленных счетов. При этом пенсионерок в таких делах признавали жертвами мошенников.
В социальных сетях нарастает волна возмущения — люди открыто выражают страх перед покупкой жилья и делятся историями обмана. Одни — предлагают ужесточить контроль за сделками с недвижимостью, другие же — призывают граждан к повышенной бдительности.
Как отмечают эксперты, судебная практика демонстрирует низкую эффективность возврата средств — мошенники заблаговременно выводят деньги со счетов.
Эксперты рекомендуют россиянам тщательнее проверять юридическую историю владельцев недвижимости, а законодателям — ввести дополнительные гарантии для участников рынка.
Международный опыт борьбы с мошенничеством в сфере недвижимости включает обязательное нотариальное сопровождение сделок и создание прозрачных государственных реестров.
