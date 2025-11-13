Более 3 тыс. российских семей остались без жилья из-за мошеннических схем с пенсионерами-продавцами

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Массовая мошенническая схема с участием пенсионеров-продавцов лишила около 3 тыс. российских семей жилья и денег, выяснили журналисты ВГТРК.

Покупатели, доверяя пожилым продавцам, заключали сделки купли-продажи, которые впоследствии были отменены судом. Вернуть деньги невозможно из-за заранее обнуленных счетов. При этом пенсионерок в таких делах признавали жертвами мошенников.

В социальных сетях нарастает волна возмущения — люди открыто выражают страх перед покупкой жилья и делятся историями обмана. Одни — предлагают ужесточить контроль за сделками с недвижимостью, другие же — призывают граждан к повышенной бдительности.

Как отмечают эксперты, судебная практика демонстрирует низкую эффективность возврата средств — мошенники заблаговременно выводят деньги со счетов.

Эксперты рекомендуют россиянам тщательнее проверять юридическую историю владельцев недвижимости, а законодателям — ввести дополнительные гарантии для участников рынка.

Международный опыт борьбы с мошенничеством в сфере недвижимости включает обязательное нотариальное сопровождение сделок и создание прозрачных государственных реестров.

Ранее профессор МГТУ им. Баумана Виталий Вехов предупредил о новой схеме обмана покупателей в «черную пятницу».