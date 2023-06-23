Ученые выяснили, что одиночество повышает риск смерти

Ученые Харбинского университета выяснили, что одиночество и изоляция от социума сокращают продолжительность жизни человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour .

Учеными были проанализированы данные из 90 исследований. Общее количество принимавших участие составило 2,2 миллиона человек с разных уголков планеты. В результате исследований стало ясно, что социально-изолированные и одинокие опрошенные куда чаще умирали по различным причинам. В том числе и от рака.

Медики считают, что вследствие одиночества, люди реже соблюдают здоровую диету и образ жизни. Изолированные люди чаще курят и выпивают, что негативно сказывается на иммунной системе. Одинокие люди также реже обращались за медицинской помощью из-за меньшего количества социальных связей и навыков.

Ученые также подметили, что социальная изолированность и одиночество – не одно и то же. В то время, как изоляция – это отсутствие контакта с людьми, одиночество является скорее чувством, которое не всегда зависит от наличия контакта.

Большая часть из проведенных исследований базировалась в странах с высоким уровнем дохода, так что результаты не применяются к странам с низким уровнем.

Для снижения риска смерти, медики посоветовали участвовать в социальных и общественных группах, направленных на укрепление чувства принадлежности. Они также советуют проводить меньше времени в соц. сетях.