Ученые выяснили, какие человеческие качества позволяют дожить до глубокой старости

Наверняка многие слышали о долгожителях нашей планеты, которым стукнуло уже более сотни лет. А может среди вашего окружения есть такие люди? Что же им помогло дожить до глубокой старости?

Ученые из Мадридского университета провели тестирование примерно 14 тыс. долгожителей возрастом от 100 до 107 лет. Таким образом удалось выяснить, что всем им свойственны одинаковые черты, которые, судя по всему, и замедляют процесс старения. Об этом пишет издание «Утро.ру».

Согласно тестированию, все его участники обладали пытливым умом, отличались смелостью и жизнерадостностью. Также они были довольно активны. Выходит, что если у человека есть такие же качества, то ему сулит счастливая и долгая жизнь. По крайней мере, так считают эксперты.

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