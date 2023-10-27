Будете жить вечно: какие продукты помогают регенерации и омоложению

Здоровье и молодой вид — то, что многие стараются сохранить на протяжении всей жизни. Однако без определенных стараний добиться этого попросту невозможно.

Убрать алкоголь

Нутрициолог и создатель канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова рассказала нам, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы помочь организму с регенерацией и омоложением, а от каких лучше отказаться.

«Когда мы говорим о рационе для восстановления и омоложения организма, необходимо обратить внимание на продукты, не только этому способствующие, но и на мешающие. Первый шаг — убрать провоспалительные продукты: быстрые углеводы, трансжиры, добавки, алкоголь. Второй — сбалансировать поступление и расходование калорий. Третий — добавить то, что способствует здоровому долголетию», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Полезные жиры

В научной литературе, добавила эксперт, даже существует соответствующий термин «геропротекторы», в переводе с латинского обозначающий «защищающие от старости».

«Организму необходимо достаточное количество качественной воды для осуществления биохимических процессов, утилизации токсинов, поддержания эластичности кожи. А нерафинированное оливковое масло и жирная рыба — это источники полезных жиров (омега-3 и омега-9), снижающих общий уровень воспаления в организме и являющихся строительным материалом для оболочек всех наших клеток», — отметила Башкирова.

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Белок всему голова

Без полноценного белка, содержащего все восемь незаменимых аминокислот, предупредила нутрициолог, процессы старения набирают угрожающую скорость, так как белок находится в основе всех тканей. Источниками полноценного и легкого для усвоения белка являются яйца, рыба, птица, творог.

Особое место в теме долголетия, подчеркнула собеседница, занимают антиоксиданты. Чем мощнее у человека антиоксидантная защита, тем легче организму справляться со свободными радикалами и активными формами кислорода, которые повреждают все клетки.

«К антиоксидантам относятся: витамин С (шиповник, черная смородина, облепиха, рябина, красный перец, зелень петрушки), витамин Е (облепиховое, зародышей пшеницы, рыжиковое и конопляное масла), витамин А и каротиноиды (печень, молочные продукты, морковь, тыква, томаты), цинк (устрицы, кедровые орехи, цельнозерновые крупы) и биофлавоноиды (зеленый чай, красный лук, цитрусовые, капуста, ягоды насыщенных цветов)», — напомнила собеседница.

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