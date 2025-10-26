Ученые выяснили, почему психопаты тянутся к прикосновениям во время ссор

Психологи Бингемтонского университета установили, что люди с чертами так называемой «темной триады» — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией — чаще используют прикосновения как инструмент манипуляции в отношениях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Psychology, передает togliatti24 .

По данным авторов, физический контакт в таких случаях становится способом установления контроля или подчинения партнера. Профессор Ричард Мэттсон отметил, что прикосновения не всегда несут эмоциональную близость и нередко служат скрытым способом влияния.

В исследовании участвовали 500 студентов, состоящих в романтических отношениях. Участники заполняли анкеты, оценивающие отношение к физическому контакту и его использование для достижения личных целей.

Результаты показали, что мужчины с выраженными чертами «темной триады» чаще прибегают к прикосновениям во время конфликтов, стремясь подтвердить свою значимость и удержать партнера. Женщины с аналогичными особенностями, напротив, чаще применяли физический контакт для усиления контроля в отношениях.

Ученые также отметили, что женщины с тревожным типом привязанности чаще избегали тактильности, особенно в напряженные моменты, что говорит о сложных механизмах эмоционального взаимодействия в паре.

