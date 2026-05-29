Ученый Бычков предупредил об опасности съемки шаровой молнии на телефон

Ведущий научный сотрудник физфака МГУ, академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с REGIONS предостерег жителей Подмосковья от попыток снимать шаровую молнию на мобильный телефон. По его словам, во время грозы гаджет притягивает плазменный шар, что уже приводило к трагедиям.

Ученый рассказал, что зафиксировано не менее десяти случаев, когда молния разряжалась прямо в телефон. Несколько наблюдателей, желавших получить эффектный кадр, погибли. Он подчеркнул, что находиться с включенной камерой в нескольких метрах от светящегося шара смертельно опасно.

Бычков также объяснил, как шаровая молния попадает в жилище. Она способна проходить не только через открытые окна, дымоходы и вентиляцию, но и сквозь стеклопакеты. Эксперт привел данные о трех случаях, когда молния пробивала двойные стекла, оставляя отверстия диаметром около 20 сантиметров. Еще один путь — электрическая сеть: мощный импульс при ударе линейной молнии формирует плазменный шар прямо в проводке, и он может выйти из розетки, разрушая бытовую технику и подстанции.