Ученый из Черноголовки стал обладателем сертификата программы «Социальная ипотека»

Примечательно, что Дмитрий работает в Институте экспериментальной минералогии имени академика Д. С. Коржинского РАН, а его стаж составляет около 15 лет. Научный сотрудник сравнивает свою профессию с процессом постоянного разгадывания загадки.

Мужчина подчеркнул, что сколько себя помнит всегда хотел больше узнавать, а студентом участвовал в различных конференциях. Последние несколько лет лаборатория, в которой она работает, решает задачи по очень актуальной проблеме — утилизации углекислоты.

Семья Ханиных жила в служебной квартире. Узнав от коллег, как они решили жилищные вопросы благодаря региональным мерам поддержки, Дмитрий решил принять участие в программе «Социальная ипотека». Они выбрали четырехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Сейчас там полным ходом идет капитальный ремонт. Дом находится в очень хорошем районе, близко к центру и одновременно тихо, рядом школа.