Ученый из Черноголовки стал обладателем сертификата программы «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Дмитрий Ханин, являющийся ученым, смог решить жилищный вопрос благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Примечательно, что Дмитрий работает в Институте экспериментальной минералогии имени академика Д. С. Коржинского РАН, а его стаж составляет около 15 лет. Научный сотрудник сравнивает свою профессию с процессом постоянного разгадывания загадки.
Мужчина подчеркнул, что сколько себя помнит всегда хотел больше узнавать, а студентом участвовал в различных конференциях. Последние несколько лет лаборатория, в которой она работает, решает задачи по очень актуальной проблеме — утилизации углекислоты.
Семья Ханиных жила в служебной квартире. Узнав от коллег, как они решили жилищные вопросы благодаря региональным мерам поддержки, Дмитрий решил принять участие в программе «Социальная ипотека». Они выбрали четырехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Сейчас там полным ходом идет капитальный ремонт. Дом находится в очень хорошем районе, близко к центру и одновременно тихо, рядом школа.