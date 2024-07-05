Ученый из Мытищ приобрел жилье близко к работе благодаря «Социальной ипотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла ученому из городского округа Мытищи Никите Клюкину переехать в собственную трехкомнатную квартиру, расположенную близко к работе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Никита Клюкин работает в АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» уже почти восемь лет. Как уточняет обладатель сертификата, здесь он проходил практику, здесь и остался. Он отметил, что ему постоянно приходится сталкиваться с нестандартными проблемами, всегда что-то новое.

Семья Клюкиных жила в квартире от предприятия. Предложение принять участие в программе «Социальная ипотека» оказалось для них очень кстати. Ведь, по словам Никиты, всю жизнь временное жилье предоставлять не будут.