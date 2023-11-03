Ученый из округа Пушкинский получил премию губернатора Подмосковья

Почетную награду получил кандидат технических наук, доцент Высшей школы сервиса «РГУТИС» Вячеслав Иванов. Ученый стал лауреатом премии, призванной обратить внимания на научно-технические достижения молодых специалистов. Наградой поощряют их разработки, которые направлены на импортозамещение в сферах промышленности и жилищно-коммунальных услуг Подмосковья.

Глава подмосковного Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил ученого, который заслуженно получил премию за важную для страны и региона работу. Также Вячеславу Иванову глава муниципалитета пожелал и будущих высоких достижений на научном поприще.