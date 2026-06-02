Ученый Юрченко объяснил нашествие комаров в Сибири обилием талых вод

Старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко в беседе с РИА Новости объяснил причины нашествия комаров, охватившего Новосибирскую область и соседние регионы Сибири. По его словам, главную роль сыграло сочетание резко наступившего тепла и большого количества влажных мест.

Ученый пояснил, что после особенно снежной зимы весной талые воды заполнили многочисленные низины, создав идеальные условия для размножения насекомых. В результате уже вылетела первая генерация комаров. Если теплая погода сохранится, а уровень влажности останется высоким, за ней последуют и новые волны. Юрченко также предупредил, что в ближайшие годы регион ожидает пиковая численность не только комаров, но и других насекомых.