Ученый Карнаухов рассказал о природных последствиях прорыва Каховской ГЭС

По словам ведущего научного сотрудника и биофизика Пущинского федерального научного центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова, в силу прорыва Каховской гидроэлектростанции климат рядом с ней может стать более сухим, наступит гибель животных и растений. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что ранее климат смягчался за счет испарений в атмосферу.

Также ученый пояснил, что затопление станет последствием нарушения экосистемы, большая часть водных животных и растений окажется на суше, из-за чего их ждет гибель.

По мнению Карнаухова, также неизбежно и загрязнение воды, которое создаст риск экологической катастрофы ниже по течению.

Биофизик подчеркнул, что это событие четко показало, что человечество не способно изменить климат в лучшую сторону.