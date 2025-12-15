Ученый назвал главную опасность для пропавших туристов на горе Ослянка

В Пермском крае вторые сутки продолжаются масштабные поиски 13 туристов, пропавших у горы Ослянка. Группа, передвигавшаяся на снегоходах, не вышла на связь и не прибыла к запланированному месту сбора. По факту происшествия началась доследственная проверка.

В интервью «МК» пермский ученый Андрей Шихов отметил, что гора Ослянка высотой 1119 метров, является удаленным и труднодоступным местом. По его словам, главную опасность в этой местности представляют не столько склоны, сколько специфический рельеф у подножия.

Под слоем снега толщиной 70-80 см (а местами доходит метра), скрываются огромные колеи на лесовозных дорогах, заполненные незамерзшей водой. Рыхлый снег, множество ручьев и заболоченные участки создают экстремальные условия для движения на снегоходах, повышая риск поломки техники и схода с маршрута.

«Были случаи, когда люди на снегоходах и при более низких температурах проваливались в эти ямы с водой, сталкивались с поломками и потом ждали помощи, потому что сами выбраться не могли», — сказал Шихов.

Связь в районе горы работает эпизодически только на западном склоне. Ближайший населенный пункт со стабильной связью — поселок Средняя Усьва, находится в 30 км. В качестве возможных ориентиров или укрытий ученый назвал разметку Большой уральской тропы на деревьях и заброшенный поселок Большая Ослянка у подножия. По его словам, туристическая группа могла укрыться в одном из домов.

Поисковую операцию, в которой задействованы сотрудники МЧС, спасатели, волонтеры, следователи и полиция, осложняют неблагоприятные погодные условия. Осадки, по прогнозам синоптиков, продолжатся до утра вторника.

Ранее сообщалось, что поисковики запеленговали телефоны группы из 13 человек в Пермском крае.