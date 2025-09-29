В Аргентине упал «мохнатый» НЛО

На ферме в аргентинском городе Пуэрто-Тироль упал загадочный цилиндрический объект, внешне напоминающий фрагмент космического мусора. РИА Новости со ссылкой на Mirror пишут, что местные власти оцепили район, однако угрозы для населения специалисты не обнаружили.

По данным издания, найденный предмет представляет собой цилиндр из углеродного волокна длиной около 1,7 метра и диаметром 1,2 метра. На одном его конце заметна система клапанов, на другом — отверстие около 40 см. Особое внимание вызвало покрытие конструкции: черные волокна, напоминающие волосы.

К месту инцидента выезжали полиция, пожарные и саперы. Проверка не выявила взрывчатых веществ или токсичных материалов, однако для безопасности территория была оцеплена. По версии СМИ, находка может быть частью оборудования, оставшегося после недавнего запуска SpaceX.

Ранее в августе похожий случай произошел в Польше — вблизи деревни Осины упал и взорвался неизвестный объект. Тогда были зафиксированы повреждения зданий, но люди не пострадали.

До этого стал известен уровень опасности переданных Украине крылатых ракет Tomahawk.