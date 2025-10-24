Ученый пережил остановку сердца и увидел золотой колодец с фигурами

Доктор Алекса Гомес Марин, кандидат наук по теоретической физике и магистр биофизики, рассказал Daily Mirror о своем опыте клинической смерти, когда он на семь секунд оказался в золотом колодце с тремя таинственными фигурами и получил возможность выбрать между жизнью и иным миром. Об этом передает Лента.ру .

Испанский ученый пережил остановку сердца продолжительностью семь секунд. Во время клинической смерти он описал попадание в туннель, который сравнил с колодцем. В верхней части колодца Гомес заметил три фигуры, окруженные золотым светом.

Доктор отметил, что эти сущности предложили ему выбор — вернуться к жизни или перейти в иной мир. Мужчина решил вернуться к своим маленьким дочерям.

Гомес Марин подчеркнул, что пережитое ощущалось реалистичнее, чем обычная жизнь, и оставило сильное впечатление. Он называет это опытом, который невозможно сравнить с чем-либо земным.

