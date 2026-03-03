Ученый предупредил об опасности жареной картошки с кожурой: кому нельзя есть

Кожура картофеля содержит калий, клетчатку и антиоксиданты, однако может быть опасна при неправильном выборе клубней или способе готовки. Доцент Государственного университета просвещения объяснил, в каком виде этот продукт принесет максимум пользы, а когда от него стоит отказаться, пишет Газета.ру.

Картофельная кожура представляет собой не просто оболочку, а ценный источник полезных веществ, но при определенных условиях способна навредить организму. Подробным анализом свойств продукта поделился доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По словам специалиста, в поверхностных слоях клубня и прилегающих к ним тканях концентрируются стратегически важные элементы. Кожура богата калием, который оптимально усваивается организмом и необходим для работы сердца и поддержания водного баланса. Срезая толстый слой, человек лишает себя самой ценной в биохимическом смысле части овоща. Кроме того, кожица состоит из пищевых волокон, выступающих в роли пребиотика и стимулятора перистальтики кишечника. В очищенном разваренном картофеле этих грубых волокон почти нет, а гликемический индекс продукта значительно повышается. Поэтому диетологи рекомендуют картофель в мундире тем, кто контролирует уровень сахара.

Ученый обратил внимание на содержание в кожуре фенольных соединений. В цветных сортах, например розовых или фиолетовых, присутствуют антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. В обычном белом картофеле кожица содержит флавоноиды и витамин С, которые при термической обработке под защитой оболочки сохраняются гораздо лучше, чем в очищенном виде.

Однако кожура накапливает не только полезные вещества, но и потенциально опасные соединения. Биолог предупредил о риске, связанном с соланином. Этот гликоалкалоид вырабатывается в клубнях под воздействием ультрафиолета, из-за чего картофель зеленеет. В заметных концентрациях вещество превращается в нейротоксин, поэтому позеленевшие овощи употреблять в пищу с кожурой категорически нельзя. Также в поверхностном слое могут локализоваться остатки пестицидов.