Россиянам пояснили опасность употребления онигири

Массовое отравление в Улан-Удэ, где пострадали почти 90 человек, вновь обратило внимание на риски, связанные с готовой едой. Источником проблемы на этот раз стали не только традиционно подозрительная шаурма, но и популярные онигири — блюдо, которое многие ошибочно считают безопасным. Опасность японского фастфуда кроется в его технологии приготовления. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, онигири формируют руками на ладони, что создает риск бактериального заражения даже при использовании перчаток. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, главную угрозу представляет специально недоваренный клейкий рис: оставшаяся на зернах крахмальная слизь становится идеальной средой для размножения микроорганизмов, особенно в сочетании с рыбной начинкой.

Медик добавила, что последствия нарушения технологии усугубляются проблемами хранения. Недоваренный рис сохраняет свежесть не более суток, а в сочетании с рыбой этот срок сокращается до нескольких часов. Постоянное открытие холодильников в супермаркетах и доставка без правильного температурного контроля превращают онигири в бактериологическую бомбу, где кишечная палочка размножается экспоненциально.

По ее мнению, популярное блюдо, воспринимаемое как легкий перекус, оказывается крайне рискованным выбором. Особую угрозу оно представляет для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Эта история наглядно демонстрирует, что за внешней безобидностью готовых продуктов может скрываться серьезная опасность, требующая строжайшего соблюдения всех санитарных норм.

