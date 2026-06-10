«Пусть зритель сам выбирает»: почему Валерия выступила против запрета фонограммы для российских артистов?

Певица Валерия, чье имя давно ассоциируется с эталонным вокалом и бескомпромиссным подходом к качеству, высказалась на одну из самых острых тем в шоу-бизнесе. Речь идет о возможном запрете фонограммы для российских исполнителей. Сама Валерия всегда выступает исключительно вживую. Однако, как передает KP.RU, она не считает нужным вводить жесткие ограничения для всех.

По мнению Валерии, истинным судье в этом споре должен быть зритель.

«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист — неважно», — отметила артистка.

Потрясающие декорации, хореография, лазерное шоу и костюмы — вот за что поклонники готовы платить немалые деньги, отметила она. И если ради этого зрелища они готовы закрыть глаза на то, что их кумир поет под «плюс», то это их право.

При этом сама певица остается верна своим принципам: на своих сольных концертах она использует только живой звук, демонстрируя мощь своего голоса без технических ухищрений. Валерия уверена, что настоящий талант не нуждается в подстраховке.

Ранее певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин высмеяли слухи о разводе и разделе имущества.